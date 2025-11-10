Cancelan Clases en la UV por Frente Frío 13: ¿Qué Regiones Suspendieron Actividades?

Durante la noche de este lunes 10 de noviembre, por medio de un comunicado emitido en sus canales digitales, la Universidad Veracruzana informó que, derivado del paso del Frente Frío Número 13 en el estado de Veracruz, este martes 11 de noviembre se suspenderán las actividades de manera presencial.

Fue la Vicerrectoría de la Región Coatzacoalcos-Minatitlán quien informó que, como medida precautoria ante el paso del Frente Frío número 13, el martes 1 de noviembre de 2025 se suspenderán todas las actividades presenciales, académicas y administrativas.

Dicha suspensión se realizará en los campus Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan y Agua Dulce, así como en la sede Las Selvas de la Universidad Veracruzana Intercultural. Si bien se suspenderán las actividades de forma presencial, se informó que las clases se llevarán a cabo en modalidad virtual.

Recomiendan a los alumnos mantenerse atentos a los comunicados oficiales de la Universidad Veracruzana

La institución dio a conocer que dicha medida tiene como propósito proteger la integridad de la comunidad universitaria y prevenir riesgos derivados de las condiciones meteorológicas adversas que se presentarán debido a que continúa el paso del Frente Frío Número 13 en el estado de Veracruz.

Así mismo, se exhortó a los estudiantes a tomar las debidas medidas de protección, ya que prevalecerán los efectos de este fenómeno climatológico que desde la noche del domingo y la madrugada de este lunes 10 de noviembre, dejó sentir las rachas de viento, así como lluvias en distintas regiones del estado.

Cabe destacar que la institución educativa suspendió actividades de manera presencial para este lunes; sin embargo, debido a que continúan estas condiciones, se determinó suspender las actividades para el día martes 11 de noviembre.

De igual manera, se recomienda a la comunidad estudiantil permanecer atenta a los comunicados emitidos solo en los canales oficiales de la Universidad Veracruzana.

