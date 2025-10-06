Taxista es Asesinado a Disparos en Yanga, Veracruz; Autoridades Investigan

El conductor de un taxi con número económico 7, fue asesinado de varios disparos de arma de fuego, durante la tarde de este lunes 6 de octubre, en la comunidad Francisco Paz perteneciente al municipio Yanga, en la zona centro del estado de Veracruz.

De acuerdo a los primeros informes, se sabe que una camioneta en la que viajaban los presuntos responsables, fue asegurada por elementos de la secretaría de Marina, unidad que dejaron abandonada y huyeron.

Al lugar, llegaron paramédicos del grupo Samuv para brindarle los primeros auxilios, sin embargo, ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada por elementos policiacos en preservación de la escena siguiendo el protocolo de cadena de custodia. Del deceso tomó conocimiento la fiscalía regional de justicia.

Taxi cae a Barranco en la comunidad Miguel Aguilar de Córdoba, Veracruz

El taxi número económico CO-564 de Córdoba, cayó en una barranco luego que su conductor perdiera el control y se saliera del camino, los hechos ocurrieron este lunes 4 de octubre por la tarde, en la comunidad Miguel Aguilar perteneciente a Córdoba.

Habitantes que se percataron del accidente, dieron aviso a las autoridades policiacas y grupos de auxilio. De acuerdo al reporte, la presuntamente, la falta de precaución y el exceso de velocidad, habrían sido las causas que originaron que el taxi cayera al barranco.

Peritos de tránsito municipal llegaron hasta la la comunidad Miguel Aguila, para tomar conocimiento de los hechos. Además, se encargaron de ordenar el retiro de la unidad accidentada para llevar a cabo el deslinde de responsabilidades. Es de mencionar, que afortunadamente no se reportaron personas lesionadas derivados de este incidente ocurrido este lunes en Córdoba.

