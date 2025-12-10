Tráiler Cargado con Pavos Vuelca y Cierra la Autpista 150D Orizaba-Puebla; Carga fue Rapiñada

Un tráiler cargado con más de 20 toneladas de pavos terminó volcado y completamente saqueado por habitantes de la región en los límites con el municipio de Maltrata. Los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles 10 de diciembre sobre la autopista 150D Orizaba–Puebla, a la altura de la comunidad San José Cuyachapa.

Según los primeros reportes este accidente de la unidad de carga pesada, ocurrió alrededor de las 09:00 horas de este miércoles 10 de diciembre en el kilómetro 221 del tramo Ciudad Mendoza–Acatzingo en la autopista 150D.

Se informó que el conductor del tractocamión que remolcaba una caja seca refrigerada con producto avícola (pavos) destinado a la temporada decembrina, perdió el control y la unidad terminó volcada sobre su costado derecho, obstruyendo ambos carriles de circulación, generando una fuerte complicación vial en este punto del tramo carretero.

Se presentaron actos de rapiña tras la volcadura de la unidad pesada

Minutos después de la volcadura se dieron actos rapiña, ya que al lugar comenzaron a llegar habitantes de comunidades cercanas, quienes rompieron las puertas del contenedor y sustrajeron toda la mercancía.

Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras (GN) y paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) acudieron al sitio únicamente para verificar la situación y confirmaron que no hubo personas lesionadas ni víctimas mortales.

Otro accidente de un transporte de carga pesada reciente en Veracruz

El pasado sábado 6 de diciembre, en la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán un tractocamión con doble remolque volcó y derramó aceite en la carretera Las Matas, ubicada en la zona sur de la entidad veracruzana.

Según los datos recabados este accidente sucedió cerca del Rancho Los Cocodrilos, donde presuntamente, el conductor habría perdido el control de la unidad, ocasionando la volcadura y el derrame del líquido que transportaba.

De inmediato, se activaron las corporaciones de auxilio y seguridad para contener el derrame. Es de mencionar, que no se registraron personas lesionadas en este aparatoso accidente.

