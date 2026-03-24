Trailero Impacta Caseta de Peaje y Deja Dos Lesionados en Veracruz; Se Dio a la Fuga

La noche del lunes 23 de marzo un fuerte accidente se registró en el tramo carretera federal 180, donde los primeros reportes señalaron un hecho ocurrido en las inmediaciones de la caseta de cobro.

Según datos recabados y la versión de los testigos del hecho un camión que transportaba caña chocó de manera frontal contra la estructura de la caseta de cobro en el libramiento Paso del Toro-San Julián, como saldo de este fuerte choque se reportaron dos trabajadores lesionados tras ser embestidos por la pesada unidad de carga.

El reporte indica que el trailero, sin razón aparente, se estrelló con la estructura, la derribó y se dio a la fuga. Se informó que elementos de seguridad detuvieron la unidad kilómetros adelante y el operador fue puesto a disposición de Policía Estatal. los lesionados fueron llevados a un hospital para atención médica. La vialidad se afectó ligeramente.

Información en desarrollo…

Historias Recomendadas:

FPF