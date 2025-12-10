Video: Perrito Que Esperaba Emocionado a su Amo es Atropellado por Camión en Xalapa, Veracruz

Durante la mañana de este miércoles 10 de diciembre, el conductor de un camión de transporte público en la ciudad de Xalapa atropelló a un perro sobre la avenida Mártires 28 de Agosto.

En un video que fue captado por una cámara de seguridad de un local de una zona comercial y posteriormente viralizado en redes sociales, se observa cómo el perrito se encontraba sobre la calle esperando emocionado a su amo que acababa de arribar en un vehículo.

Debido a la emoción, el can no se percató del camión que se aproximaba, por lo que terminó siendo atropellado por el vehículo de transporte público.

El dueño, al percatarse de la situación, le solicitó al conductor del transporte público la atención al perro que acababa de atropellar, a lo cual el operador prefirió evadir la responsabilidad para posteriormente emprender la huida.

El perrito atropellado en Xalapa fue llevado a una clínica veterinaria

Después de haber atendido al can, el dueño comenzó a perseguir al conductor del camión y le pudo dar alcance en la zona centro de la ciudad de Xalapa, donde le solicitó nuevamente que se hiciera cargo del accidente registrado calles atrás.

Ante los reclamos, el conductor del transporte público señaló que solamente tenía 300 pesos para pagar en el veterinario del perro, por lo cual fue necesaria la atención por parte de elementos de la policía municipal, así como de la unidad de atención de animales.

El animalito que terminó lesionado tuvo que ser llevado a una clínica veterinaria y, aunque se mostraba tranquilo, era urgente la intervención de médicos veterinarios especialistas para realizar la atención médica correspondiente y descartar algún tipo de lesión interna que pudiera poner en peligro su vida.

