Se Inunda Área de Archivo de Clínica del IMSS en Veracruz; Temen Pérdida de Historiales Médicos

A través de las redes sociales derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mostraron las condiciones en las que se encuentra el área de archivo de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Número 14.

En los videos, se puede apreciar como las filtraciones, ocasionaron que se inundara esta sección de la Unidad Médica de Alta Especialidad, poniendo en riesgo el historial médico de los pacientes del hospital que se ubica en la avenida Cuauhtémoc de la ciudad de Veracruz.

Otro caso de filtraciones en el IMSS ocurrió en la Clínica 71 de Veracruz

Familiares y pacientes internados en la Clínica Número 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dieron a conocer por medio de un video que se compatió en redes sociales, la fuga de lo que se presume, fueron aguas negras, las cuales inundaron parte del segundo piso de dicha clínica ubicada en la avenida Salvador Diaz Mirón de la colonia Pastora en la ciudad de Veracruz.

En el video mencionado anteriormente y que fue grabado por los usuarios, se presume que una de las tuberías se rompió y se muestra como comenzaron a fluir aguas residuales desde la parte del techo de las instalaciones, llegando hasta las áreas de los estantes donde se preparan y almacenan medicamentos.

Personas que se encontraban en el sitio, mencionan que se podían sentir olores fétidos que provenían de dichos fluidos. Horas más tarde, el incidente fue atendido por personal de mantenimiento de la clínica, sin embargo, otra parte del personal señala que constantemente se presentan numerosos desperfectos en las tuberías del hospital ubicado en la avenida Salvador Díaz Mirón de la ciudad de Veracruz.

Horas después de los hechos, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por medio de un comunicado, informó que el suceso se dio al rededor de las 10:30 de la mañana y que se debió a la ruptura en una de las tuberías del drenaje central ubicada en el pasillo del área de Medicina Interna, lo cual ocasionó que se dieran las filtraciones.

