Vinculan a Proceso a Dos Secuestradores en el Municipio de Chinameca, Veracruz

Durante la tarde de este viernes 19 de diciembre, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS) en la zona sur de Veracruz, por medio de un boletín, dio a conocer que se obtuvo la vinculación a proceso en contra de Eliezer “N” y Pamela “N”.

Se informó que dicha vinculación fue realizada por las autoridades debido a que ambas personas son señaladas como presuntas responsables del delito de extorsión, cometido en agravio de una víctima de identidad resguardada.

Video: Aseguran Casi 100 Kilos de Corteza de Mimosa en la Aduana Marítima de Veracruz

De acuerdo con la información emitida por la UECS, los hechos por los que ambas personas fueron vinculadas ocurrieron el pasado día miércoles 10 de diciembre del presente año en la localidad Agua Fría, la cual pertenece al municipio de Chinameca, Veracruz, cuando presuntamente exigieron una cantidad de dinero a la víctima.

El juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra Eliezer “N” y Pamela “N”, dentro del proceso penal 408/2025.

Noticia relacionada: SEMAR Asegura Cargamento de Corteza de Mimosa en Veracruz; ¿De qué se Trata?

Tres secuestradores son sentenciados a más de 100 años de prisión en Veracruz

El pasado jueves 18 de diciembre, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) informó que, a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), se lograron tres sentencias condenatorias.

La primera sentencia se logró en contra de Lino Vicente "N" por 125 años de prisión y la segunda fue contra dos personas; uno de ellos es Joseph Eduardo "N" y el otro Alejandro "N", condenados a 110 años de prisión. A los tres sujetos se les señaló de ser los responsables del delito de secuestro agravado, cometido en agravio de una víctima de identidad resguardada.

Historias recomendadas:

Con información de Mónica Ricardez y Julio Morán | N+

LAVR