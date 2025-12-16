Vuelca Tráiler en Autopista Xalapa-Perote; Rapiñeros Robaron la Carga

Un tráiler cargado con maíz, terminó volcado sobre la autopista Xalapa-Perote en el kilómetro 139, en la localidad del Fresno. El accidente se registró durante la mañana de este martes 16 de diciembre. Por fortuna, no se reportaron personas lesionados.

De acuerdo a testigos, después de la volcadura el operador del tráiler se subió a otro tráiler y se dio a la fuga. Es de mencionar que en cuestión de minutos, decenas de personas iniciaron la rapiña, en el punto velozmente descargaron el maíz.

El fin de semana se registró un aparatoso accidente, donde un camión cargado de caña cayó de un puente a la altura del lugar conocido como Chiquihuite, sobre la carretera estatal Paraje Nuevo-Paso del Macho. Ocurrió pasando la curva del Chiquihuite en la zona centro del estado.

El accidente se dio la mañana del sábado 13 de diciembre, cuando el operador perdió el control de la unidad de carga pesada. Según se señaló, el hecho se registró porque se habría dado una posible falla mecánica, lo cual originó que cayera del puente.

Es de mencionar que afortunadamente el operador resultó ileso; además, vecinos de la zona al ver lo sucedido, acudieron al lugar de los hechos para auxiliar y rescatar al conductor de la cabina, la cual quedó seriamente dañada, tras la caída de camión de dicho puente.

Camioneta cargada de tanques de gas choca contra un árbol en Xalapa

Se registró un accidente en el que se vio involucrado el conductor de un vehículo repartidor de cilindros de gas en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Rl conductor circulaba en la camioneta cargada con los cilindros de gas sobre la carretera federal 140, a la altura de Las Trancas, cuando presuntamente perdió el control de la unidad, por lo que terminó impactándose contra un árbol.

