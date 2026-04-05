Tras Seis Días Atracado en Veracruz Zarpa el Buque de la Armada Española "Juan Sebastián Elcano"
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Este domingo zarpó del muelle turístico de Veracruz el buque de la armada española Juan Sebastián Elcano, permaneció por 6 días en el puerto y recibió una gran cantidad de turistas.
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Tras seis días en el puerto de Veracruz, el velero “Juan Sebastián de Elcano”, zarpó del muelle turístico del malecón de la ciudad y puerto de Veracruz para continuar con su viaje de instrucción de los guardiamarinas de la armada española.
A lo largo de su estancia, recibió alrededor de 5 mil 500 personas que recorrieron el velero y conocieron a la tripulación conformada por 255 personas, de los cuales 73 son estudiantes.
Se dieron a conocer sus siguientes paradas son los puertos de Costa Rica y Brasil, para después visitar cuatro puertos de Estados Unidos, para finalmente regresar a Cádiz el 31 de julio, y así concluir con su viaje de instrucción de los guardiamarinas.
Está es la octava visita a Veracruz y la décima sexta a México del buque-escuela “Juan Sebastián de Elcano”, el cual tiene 98 años de estar navegando por las aguas del mundo.
Información en desarrollo…
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