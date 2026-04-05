Inicio Veracruz Tras Seis Días Atracado en Veracruz Zarpa el Buque de la Armada Española "Juan Sebastián Elcano"

Tras Seis Días Atracado en Veracruz Zarpa el Buque de la Armada Española "Juan Sebastián Elcano"

|

N+

-

Este domingo zarpó del muelle turístico de Veracruz el buque de la armada española Juan Sebastián Elcano, permaneció por 6 días en el puerto y recibió una gran cantidad de turistas.

buque escuela armada española Juan Sebastián Elcano

Velero español zarpa de Veracruz y continua su viaje instrucción de guardiamarinas. Foto: N+

COMPARTE:

Tras seis días en el puerto de Veracruz, el veleroJuan Sebastián de Elcano”, zarpó del muelle turístico del malecón de la ciudad y puerto de Veracruz para continuar con su viaje de instrucción de los guardiamarinas de la armada española.

A lo largo de su estancia, recibió alrededor de 5 mil 500 personas que recorrieron el velero y conocieron a la tripulación conformada por 255 personas, de los cuales 73 son estudiantes.

Se dieron a conocer sus siguientes paradas son los puertos de Costa Rica y Brasil, para después visitar cuatro puertos de Estados Unidos, para finalmente regresar a Cádiz el 31 de julio, y así concluir con su viaje de instrucción de los guardiamarinas.

Está es la octava visita a Veracruz y la décima sexta a México del buque-escuela  “Juan Sebastián de Elcano”, el cual tiene 98 años de estar navegando por las aguas del mundo.

Información en desarrollo…

Historias Recomendadas:

FPF

Arte y Cultura
Inicio Veracruz Zarpa de veracruz buque armada espanola juan sebastian elcano continua viaje instruccion guardiamarinas