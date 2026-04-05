Tras Seis Días Atracado en Veracruz Zarpa el Buque de la Armada Española "Juan Sebastián Elcano"

Tras seis días en el puerto de Veracruz, el velero “Juan Sebastián de Elcano”, zarpó del muelle turístico del malecón de la ciudad y puerto de Veracruz para continuar con su viaje de instrucción de los guardiamarinas de la armada española.

A lo largo de su estancia, recibió alrededor de 5 mil 500 personas que recorrieron el velero y conocieron a la tripulación conformada por 255 personas, de los cuales 73 son estudiantes.

Se dieron a conocer sus siguientes paradas son los puertos de Costa Rica y Brasil, para después visitar cuatro puertos de Estados Unidos, para finalmente regresar a Cádiz el 31 de julio, y así concluir con su viaje de instrucción de los guardiamarinas.

Está es la octava visita a Veracruz y la décima sexta a México del buque-escuela “Juan Sebastián de Elcano”, el cual tiene 98 años de estar navegando por las aguas del mundo.

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