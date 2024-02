¿Amante del cine? Entonces debes visitar el Warner Bros. Studio Tour Hollywood en Los Ángeles

Los Ángeles es una ciudad vibrante con sitios que encantan a toda clase de viajeros provenientes de cualquier parte del mundo. A continuación te contamos sobre una de las atracciones más clásicas de esta ciudad: el Warner Bros. Studio Tour Hollywood.

Para nadie es secreto que los estudios de la Warner Bros. son uno de los sitios más legendarios del cine. Desde Matrix hasta El señor de los anillos, esta empresa ha cobijado y producido muchas de las películas más queridas, premiadas y recordadas.

Por ello, cualquier amante de la pantalla grande que visite Los Ángeles está obligado a conocer el Warner Bros. Studio Tour Hollywood, una experiencia que ofrece una perspectiva única sobre cómo se hace el cine.

Tres horas de magia en una catedral del cine

El recorrido de Warner Bros. Studio Tour Hollywood tiene una duración de tres horas, en las que toda la familia podrá adentrarse a estudios y calles de rodaje.

Los visitantes tendrán la oportunidad de conocer el mundo de Harry Potter, a través de la exhibición El Mundo Mágico de Harry Potter y Animales Fantásticos. Aquí podrán sentirse parte de la saga interactuando en los diferentes escenarios, como el cuarto de pócimas o el sombrero seleccionador.

Este tour ofrece un acercamiento único al mundo de Harry Potter. (Imagen: Cortesía)

Igualmente, se puede visitar el Central Perk Café, uno de los escenarios más icónicos de la serie Friends.

Los viajeros pueden tomarse una selfie en el mismo sillón en el que se juntaban los protagonistas de la histórica comedia. Por si fuera poco, también pueden conocer la fuente que aparece durante los créditos iniciales.

Podrás conocer el Central Perk Café de “Friends”. (Imagen: Cortesía)

Otra célebre atracción es Stage 48: Script to Screen. En este estudio los visitantes podrán conocer a fondo el proceso detrás de la creación de una película, desde el guión hasta su lanzamiento.

No pocos cinéfilos sentirán el deber de visitar Midwest Street, un legendario estudio en el que se han filmado casi 400 películas y programas. Entre las obras más famosas que se han grabado aquí están Rebelde sin Causa, Gremlins y Gilmore Girls.

Podrás conocer vestuario real de las películas de DC Comics. (Imagen: Cortesía)

Hacia el final del recorrido, se podrá visitar la exposición Action and Magic Made Here. Aquí encontrarán una basta colección de vestuarios que aparecieron en varias películas de DC Comics. Los trajes de Batman y Superman conviven aquí con The Suicide Squad y Wonder Woman.

Por supuesto, ningún recorrido podría terminar sin una visita obligada a la tienda, donde podrán encontrar artículos exclusivos de sus películas favoritas.

Una experiencia sin igual que ningún amante del cine puede dejar pasar

Quienes han hecho el recorrido del Warner Bros. Studio Tour Hollywood concuerdan en que se trata de una atracción imposible de olvidar.

Entre otros reconocimientos, ha recibido el Travelers' Choice Awards de Trip Advisor. Además, el Warner Bros. Studio Tour Hollywood ha sido incluido en la lista de las 25 mejores atracciones de los Estados Unidos.

Un viaje a Los Ángeles no puede considerarse completo si no incluye una visita a esta cuna del séptimo arte. Los boletos para este recorrido tienen un precio inicial de 69 dólares para adultos y de 59 dólares para niños de hasta diez años.

Pueden adquirirse en línea desde el sitio: wbstudiotour.com/buy-tickets.

www.descubralosangeles.com