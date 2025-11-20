Continúan Labores de Búsqueda para Localizar a Pescador de Yucatán; Desapareció en Chuburná
Un pescador de nombre Pedro Morales fue reportado como desaparecido tras salir a una jornada de pesca. Hasta el momento no se sabe nada de él; por esta razón, continúa su búsqueda.
Durante la tarde de este jueves 20 de noviembre, se dio a conocer que las autoridades y ciudadanos mantienen activa la búsqueda del pescador Pedro Morales, quien hasta este momento continúa extraviado tras salir a altamar desde hace ya varios días.
La Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentable de Yucatán (SEPASY) recordó que la desaparición del pescador ocurrió frente a las costas de Chuburná, donde este se encontraba a bordo de un alijo de nombre "Bodoque", luego de que saliera a una jornada de pesca y no regresara, lo que originó la movilización de corporaciones de auxilio y a la propia comunidad.
SEPASY indicó que tanto el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) como lanchas rápidas continúan recorriendo la zona donde se cree que podría encontrarse el pescador que aún continúa en calidad de desaparecido.
Se dio a conocer que hasta este momento aún no se ha logrado tener un resultado positivo en las labores de búsqueda que se están realizando, a la que también se han sumado embarcaciones de pescadores locales.
Rescatan a tres pescadores en embarcación de Celestún; uno de ellos falleció
Por otro lado, la SEPASY confirmó el hallazgo de la embarcación "Richard 5" de Celestún, el miércoles por la tarde, en la que se encontró a tres pescadores; uno de ellos perdió la vida, mientras que los otros dos se encontraban en muy buen estado de salud.
La dependencia precisó que estos fueron hallados por la embarcación "Ahí 12" y trasladados a Celestún, donde se dio atención a uno de los hombres de mar por una urgencia médica por problemas de diabetes, aunque su condición se agravó y ya no resistió.
Las autoridades señalaron que la temporada de frentes fríos incrementa el riesgo para quienes realizan actividades en el mar, por lo que insistieron en seguir las recomendaciones de seguridad antes de realizar sus viajes.
