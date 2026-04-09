Derrumbe de Construcción Deja Dos Personas Lesionadas en Mérida, Yucatán

El derrumbe de una construcción se registró esta mañana de jueves, sobre la calle 22 entre 13 de la colonia San Antonio Cinta en Mérida, Yucatán. Vecinos indicaron que la situación dejó a dos lesionados quienes fueron atendidos por paramédicos en el sitio, uno de ellos fue trasladado a un hospital al presentar una aparente fractura.

información en desarrollo...