Buscan a Joel Botello Reyes, Joven Desaparecido Desde Noviembre en Zacatecas

En Zacatecas, han pedido ayuda para localizar a Joel Botello Reyes, quien fue visto por última vez el 24 de noviembre en la capital del estado.

Noticia relacionada: Madre Continúa Buscando a su Hijo Tras 8 Años de su Desaparición en Loreto, Zacatecas

El joven, de 34 años, vestía el día de su desaparición un pants azul marino con franjas blancas a los costados, una playera blanca, chamarra beige y tenis naranjas con azul fosforescente.

De acuerdo con su ficha de búsqueda, Joel Botello mide un metro con 85 centímetros, es de complexión delgada, tez morena, cabello lacio negro, nariz recta, ojos grandes cafés y como señas particulares, tiene una cicatriz en la ceja y en el párpado izquierdo.

Si usted tiene información sobre su paradero, puede comunicarse a los teléfonos que de las oficinas de la Dirección General de la Policía de Investigación del Estado.

Realizan búsquedas de desaparecidos en municipios de Zacatecas

Cabe mencionar que durante el lunes 1 de diciembre, se llevaron a cabo búsquedas de desaparecidos en los municipios de Tabasco y Villanueva, en Zacatecas, con el objetivo de obtener información para dar con el paradero de Joel Botello Reyes.

Durante los trabajos, se hicieron entrevistas a la ciudadanía, además de la pega de cédulas de búsqueda en ambas demarcaciones.

Las Noticias N+

Historias recomendadas: