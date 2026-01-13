Christian Nodal Festeja su Cumpleaños 27 en Zacatecas; Así se Vivió

En Zacatecas, se llevó a cabo el Nodal Fest, donde por tres días consecutivos el cantante Christian Nodal celebró su cumpleaños número 27 al estilo zacatecano.

¿Qué hubo en el cumpleaños de Christian Nodal en Zacatecas?

El primer día de festejos se llevó a cabo en el Rancho El Soyate, en el municipio de Tayahua, con temática de piratas y donde estuvo rodeado de celebridades cercanas a él, principalmente la dinastía Aguilar, entre ellas, Ángela, Pepe y Leoanardo, así como de más personalidades del mundo del espectáculo, deporte y música, como el influencer Kunno, el rapero Gera MX y el clavadista olímpico Rommel Pacheco.

En el segundo día de celebración, Nodal y sus invitados recorrieron a pie las calles del centro histórico de la capital zacatecana para las famosas ‘callejoneadas’ conformadas de música y muñecos gigantes. El recorrido terminó en el hotel Quinta Real Zacatecas.

Y en el tercer y último día de fiestas, el intérprete de “Adiós Amor” acudió junto con su esposa Ángela y más famosos allegados a él a “la Mina El Edén”, sitio turístico, ubicado a 280 metros bajo tierra.

