Comerciantes de la FENAZA Acusan a Policías de Agredirlos; Denuncian Abusos y Amenazas

La madrugada del 21 de septiembre, durante las actividades de la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA), se registró una agresión de presuntos elementos policiales contra un grupo de comerciantes en la zona de bares, lo que ha provocado indignación social y llamados a una investigación formal.

Videos difundidos en redes sociales muestran a supuestos policías sometiendo a personas en el área de bares de la feria. Los hechos fueron denunciados por Jorge Sanders, presidente de la Asociación de Centros de Esparcimiento Social, quien aseguró que entre los afectados se encontraba la expresidenta del organismo, Laura Elena Torres Huerta, quien fue detenida y posteriormente liberada, presuntamente con lesiones.

Ante la difusión de los hechos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) inició una queja de oficio y ofreció asesoría jurídica y psicológica a quienes se consideren víctimas.

Por su parte, la diputada local Renata Libertad Ávila exigió que el secretario de Seguridad Pública del Estado rinda cuentas y se sancione a los responsables, calificando lo ocurrido como un abuso de autoridad.

La Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz emitió un comunicado en el que afirmó que los hechos derivaron de un operativo realizado en la madrugada, cuando se solicitó a comerciantes suspender la venta de alcohol fuera del horario permitido.

Según la versión oficial, hubo resistencia por parte de algunos comerciantes, y uno de los civiles presuntamente accionó gas pimienta, lo que desencadenó un forcejeo. La Secretaría de Seguridad Pública aseguró que se abrirá una investigación interna para determinar si hubo uso excesivo de la fuerza.

Víctimas de la agresión narran cómo sucedieron los hechos

Entre los comerciantes que denunciaron los hechos se encuentran Danilo Antonio Rojas Navarrete, Laura Elena Torres Huerta y Jessica Álvarez, quienes aseguran haber sido víctimas de violencia, amenazas y abusos durante la intervención.

A mí me amenazó. Lo que más me pesa es que esa noche estaba mi esposa y mi hija, de 11 años, quien vio cuando me pusieron la pistola en la cabeza Danilo Rojas, víctima de la agresión

Laura Torres, expresidenta de la Asociación de Bares, afirmó que su detención fue violenta, arbitraria y fuera de protocolo. A su testimonio se suma el de Jessica Álvarez, quien manifestó su temor ante posibles represalias:

Quiero manifestar mi indignación y también, ¿por qué no decirlo? El miedo hacia las represalias que se puedan tomar después de esto Jessica Álvarez, víctima de la agresión

Además de los presuntos golpes, empujones y sometimientos, los comerciantes denunciaron actos más graves.

Ni siquiera quiero decir la palabra que me dijeron. Hubo robo, y puedo decir que hasta acoso o abuso sexual contra mi persona, Laura Torres, víctima de la agresión

A una compañera la traían agarrada del cuello, ahorcándola... no se me hace justo Danilo Rojas, víctima de la agresión

Víctimas exigen justicia por la agresión

Los comerciantes coincidieron en que la actuación policial fue desmedida y sin justificación. Reprocharon la falta de diálogo por parte del Patronato de la Feria y del gobierno estatal, aunque reconocieron la disposición de la Fiscalía, la Comisión de Derechos Humanos y del secretario de Seguridad.

Somos gente generadora de empleos y realmente lo que menos merecíamos era un trato así Jessica Álvarez, víctima de la agresión

Los afectados informaron que ya interpusieron denuncias y no descartan organizar protestas para exigir justicia y garantizar su seguridad.

Yo sí temo por mi seguridad, por la de mi familia, por la de mi hija, por las declaraciones que pueda dar… sabemos cómo están las cosas en Zacatecas Danilo Rojas, víctima de la agresión

Las autoridades no pueden minimizar los hechos de esa noche Laura Torres, víctima de la agresión

Yadira Limón y Jorge Alberto Muñoz / N+

