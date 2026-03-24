Persisten Bloqueos de Frijoleros en Zacatecas; Exigen Respuesta

En Zacatecas, continúan las protestas por parte de productores de frijol. Además, ya se han cumplido tres meses de manifestaciones y bloqueos en distintos puntos del estado, así como cinco días de bloqueo en el Boulevard Metropolitano, a la altura de la CFE.

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Con esta actividad se suman al paro nacional de productores y advierten que, de no haber una respuesta oportuna, están dispuestos a permanecer aquí, incluso durante las vacaciones de Semana Santa, es decir, durante el Festival Cultural de Zacatecas.

“El motivo es porque hemos sido excluidos del programa de acopio de frijol, siendo que somos productores y somos beneficiarios legítimos del programa”, expresó Federico Najar, productor de frijol.

Protestan afectan vialidades en Zacatecas

Las acciones se han extendido más allá del Boulevard, ya que los productores han comenzado a cerrar oficinas de dependencias estatales y federales , además de otras vialidades de la capital. También se prevé la toma de puntos como Cinco Señores y oficinas como Bienestar, Hacienda, el Registro Agrario Nacional, Finanzas y SEGALMEX.

A la par, han hecho presencia en centros de acopio donde denuncian la intervención de intermediarios y advierten que no permitirán prácticas que afecten a los pequeños productores.

“Pero nosotros vamos a seguir permaneciendo aquí en esta lucha y no nos vamos a ir porque esto ya va subiendo de tono”, declaró Isaías Castro Trejo, líder de productores de frijol.

Los manifestantes reconocen el impacto de los bloqueos, pero aseguran que se trata de una medida desesperada ante la falta de respuesta. Además, alertan que gran parte de la producción del ciclo pasado sigue sin comercializarse, lo que pone en riesgo la economía de cientos de familias campesinas.

Jorge Alberto Muñoz / N+

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