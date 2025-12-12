Desarticulan Célula Delictiva en Zacatecas; Hay Cuatro Detenidos de Jalisco

En el Teúl de González Ortega, Zacatecas, fue desarticulada una célula delictiva. Hay cuatro detenidos originarios del estado de Jalisco; dos hombres y dos mujeres, entre ellas una menor de edad. Además, se aseguraron narcóticos, equipo táctico y un vehículo.

Noticia relacionada: Caen 4 Presuntos Delincuentes en Tabasco, Zacatecas; Decomisan Arsenal

Los hechos tuvieron lugar en la comunidad de Milpillas de Allende, ubicada en dicha demarcación, donde fuerzas de seguridad realizaban recorridos de seguridad y vigilancia. Durante estas acciones, las corporaciones detectaron una camioneta cuyos tripulantes mostraron actitud sospechosa.

¿Quiénes son los detenidos?

Al realizar una inspección, los oficiales localizaron marihuana, así como cargadores de arma de fuego y equipo táctico. Por ello se procedió a la detención de Amadeo ‘N’, de 28 años, Alejandro ‘N’, de 20; Hermelinda ‘N’, de 25 años, y una menor de 16 años. Todos originarios de Jalisco, presuntamente integrantes de una célula delincuencial.

Además, en la unidad viajaban cuatro menores, de entre 2 y 11 años, quienes quedaron bajo resguardo de la autoridad competente.

¿Qué lograron asegurar?

En total, se aseguraron 10 dosis de cristal, aproximadamente 150 kilos de marihuana, 6 cargadores abastecidos de diversos calibres, 2 chalecos, artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas” y la camioneta.

Todo quedó a disposición de la autoridad competente para integrar la carpeta de investigación, mientras que los menores permanecerán bajo resguardo, en tanto se define la situación legal de los adultos que los acompañaban.

Yadira Limón / N+

Historias recomendadas: