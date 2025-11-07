Familia de Pánuco Pide Ayuda Para Repatriar a Modesto, Joven Zacatecano Asesinado en EUA

Un aproximado de 200 mil pesos es lo que requiere la familia Llamas Ortiz para repatriar el cuerpo de Modesto a San Antonio del Ciprés, en Pánuco, Zacatecas. Esto tras su muerte en Estados Unidos.

El joven zacatecano, de 32 años, se fue en 2022 a Charlotte, Carolina del Norte, donde buscaba mejores oportunidades para su familia. Jamás imaginó que tres años después sería asesinado, dejando en orfandad a tres menores de edad.

Los padres de Modesto perdieron contacto con él a finales de septiembre; después de semanas de incertidumbre, a finales de octubre, fueron notificados que su hijo se encontraba desde el 6 de octubre sin vida en un albergue de Charlotte.

Piden ayuda para repatriar a Modesto hasta Pánuco

Según familiares de Modesto, les comunicaron que había sido apuñalado días después del homicidio y que el cuerpo estaba en el albergue, sin embargo, no lo han podido mover debido a la falta de dinero.

Él tenía 3 años que había dejado su estado para radicar en Charlotte, Carolina del Norte. A él lo mataron en Charlotte el 6 de octubre, haciendo de conocimiento a la familia hasta el día 29 de octubre, ya varios días después Familiar de Modesto

El costo de repatriación y servicios funerarios rebasa la economía de esta familia zacatecana. Si usted está en condiciones de apoyarlos, puede hacerlo a través de la cuenta 1551525435, con la clabe 012180015515254354 y a nombre de Francisco Llamas, padre de Modesto.

El dinero será usado para que sus hijos, padres, familiares y amigos, puedan darle el último adiós a este joven zacatecano en su tierra y con su gente.

De hecho ahorita ellos buscan ayuda, ahora sí que de todos lados para poderlo traer ya. Se han acercado algunos lugares [...] todo tiene un protocolo nada más si pueden apoyar a la familia con lo que sea su voluntad para poder cubrir los gastos de que lo traigan y funerarios Familiar de Modesto

Yadira Limón / N+

