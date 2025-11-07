Inicio Zacatecas Familia de Pánuco Pide Ayuda Para Repatriar a Modesto, Joven Zacatecano Asesinado en EUA

Familia de Pánuco Pide Ayuda Para Repatriar a Modesto, Joven Zacatecano Asesinado en EUA

|

N+

-

Modesto viajó hasta Estados Unidos por mejores oportunidades de vida, sin imaginar que tres años después sería asesinado

Piden ayuda para repatriar el cuerpo de joven zacatecano asesinado en Estados Unidos

Modesto fue asesinado en Carolina del Norte, Estados Unidos. Foto: Itzel Reyes

COMPARTE:

Un aproximado de 200 mil pesos es lo que requiere la familia Llamas Ortiz para repatriar el cuerpo de Modesto a San Antonio del Ciprés, en Pánuco, Zacatecas. Esto tras su muerte en Estados Unidos

Noticia relacionada: Tiroteo en Estados Unidos: Reportan Muertos por Balacera en Departamento de Miami

El joven zacatecano, de 32 años, se fue en 2022 a Charlotte, Carolina del Norte, donde buscaba mejores oportunidades para su familia. Jamás imaginó que tres años después sería asesinado, dejando en orfandad a tres menores de edad.

Los padres de Modesto perdieron contacto con él a finales de septiembre; después de semanas de incertidumbre, a finales de octubre, fueron notificados que su hijo se encontraba desde el 6 de octubre sin vida en un albergue de Charlotte. 

Piden ayuda para repatriar a Modesto hasta Pánuco

Según familiares de Modesto, les comunicaron que había sido apuñalado días después del homicidio y que el cuerpo estaba en el albergue, sin embargo, no lo han podido mover debido a la falta de dinero.

Él tenía 3 años que había dejado su estado para radicar en Charlotte, Carolina del Norte. A él lo mataron en Charlotte el 6 de octubre, haciendo de conocimiento a la familia hasta el día 29 de octubre, ya varios días después 

Familiar de Modesto

El costo de repatriación y servicios funerarios rebasa la economía de esta familia zacatecana. Si usted está en condiciones de apoyarlos, puede hacerlo a través de la cuenta 1551525435, con la clabe 012180015515254354 y a nombre de Francisco Llamas, padre de Modesto.

El dinero será usado para que sus hijos, padres, familiares y amigos, puedan darle el último adiós a este joven zacatecano en su tierra y con su gente. 

De hecho ahorita ellos buscan ayuda, ahora sí que de todos lados para poderlo traer ya. Se han acercado algunos lugares [...] todo tiene un protocolo nada más si pueden apoyar a la familia con lo que sea su voluntad para poder cubrir los gastos de que lo traigan y funerarios

Familiar de Modesto

Yadira Limón / N+

Historias recomendadas:

 

Sociedad
Inicio Zacatecas Familia de panuco pide ayuda para repatriar el cuerpo de modesto joven zacatecano asesinado en estados unidos