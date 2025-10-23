Feligrés Muere Atropellado Durante Peregrinación y Frente a su Esposa en Zacatecas

Un peregrino murió atropellado en su camino al templo de San Judas Tadeo, en Zacatecas. El accidente ocurrió a un día de haberse anunciado el operativo de seguridad para proteger a los feligreses que viajan rumbo a Villanueva.

De acuerdo con autoridades, el hombre de 61 años perdió la vida después de ser atropellado en la carretera 54, a la altura de la comunidad El Visitador, en la capital zacatecana.

Un peregrino y que apenas iniciando este recorrido se haya suscitado este accidente tan lamentable Jorge Luis Gallardo Álvarez, Coordinador Estatal de Protección Civil

¿Qué se sabe del accidente donde murió el peregrino en Zacatecas?

Según la Coordinación Municipal de Protección Civil, el accidente ocurrió aproximadamente a las 08:40 de la mañana, cuando el peregrino viajaba acompañado de su esposa. Fue ahí que lo embistió un vehículo mientras peregrinaba hacia Villanueva.

Al arribar al lugar y paramédicos verificar el estado de salud de la persona, esta ya se encontraba sin signos vitales. Comentarles, es un masculino de 61 años, quien era acompañado por su esposa, quien también fue atendida por paramédicos tras tener una crisis de ansiedad Luis Felipe Santos Quintanilla, Coordinador Municipal de Protección Civil

Autoridades de Protección Civil lamentaron el hecho y pidieron a los automovilistas respetar los límites de velocidad, no usar dispositivos distractores y circular por los carriles de alta velocidad, dejando libre el carril de baja para los peregrinos. Además, hicieron un llamado insistente a los caminantes.

Que ocupen o que transiten por los acotamientos, que no se pasen a la cinta asfáltica y con mucho cuidado, y más cuando son que vienen en bicicleta o motocicleta, vean cómo pasan los vehículos en esta en esta arteria tan principal que comunica al municipio de Villanueva Jorge Luis Gallardo Álvarez, Coordinador Estatal de Protección Civil

El Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó que la persona responsable del atropello fue detenida y que el operativo de vigilancia continuará con apoyo de diversas corporaciones. Las autoridades pidieron a los automovilistas extremar precauciones ante el incremento de peregrinaciones previo al 28 de octubre.

Jorge Alberto Muñoz / N+

