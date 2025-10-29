Hombre es Encontrado Sin Vida Presuntamente Sobre la Tumba de su Esposa en Panteón de Zacatecas

En el marco del Día de Muertos, un hombre fue localizado sin vida sobre una tumba, aparentemente de su esposa, en el Panteón Santa Cruz en el municipio de Fresnillo, Zacatecas.

Los hechos se registraron pasadas las 15:00 horas de este lunes 27 de octubre, cuando visitantes notaron la presencia de una persona sin aparentes signos vitales, lo que alertó a las autoridades, quienes de inmediato se trasladaron hasta el cementerio.

¿Qué le pasó al hombre encontrado sin vida en el Panteón Santa Cruz?

De acuerdo con datos de la Coordinación Municipal de Protección Civil del Mineral, al arribó de los paramédicos se constató que se trataba de un señor de aproximadamente 55 o 58 años.

Además, las autoridades confirmaron que la muerte fue autoprovocada por ingerir vía oral raticida, lo que provocó hemorragias internas y la falla orgánica que produjo la muerte.

La escena quedó bajo resguardo de elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado que continuará con las investigaciones para esclarecer la causa y la identidad de la víctima.

José Alfredo Esquivel / N+

