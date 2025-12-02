Localizan Más Restos Óseos en el Caquixtle; Suman 12 Cuerpos, Según Colectivos

El grupo de búsqueda Los Escarabajos, en compañía del colectivo Hasta Encontrarte de Guanajuato, llevaron a cabo una prospección de campo en el Caquixtle, en Tepetongo, Zacatecas.

Noticia relacionada: Madre Continúa Buscando a su Hijo Tras 8 Años de su Desaparición en Loreto, Zacatecas

Gracias a dichos labores encontraron dos osamentas en diferentes puntos de esta zona; una de ellas, aún tenía restos de prendas. La Fiscalía General de Justicia del Estado se hizo cargo del levantamiento de los cuerpos y aseguró los indicios para integrarlos a una carpeta de investigación, donde establecerán la identidad de las víctimas, quien por sus características podrían ser hombres.

Tenemos dos positivos: una osamenta expuesta y un cuerpo oculto con piedras. Entonces, es muy reconfortante saber que dos cuerpos más de este espacio puedan irse a periciales y que sean identificados y se les pueda regresar su identidad Ely Araiza, integrante de Los Escarabajos

¿Cuántas osamentas han localizado en el Caquixtle?

En las tres acciones de búsqueda realizadas en este punto, se han localizado siete fosas con ocho osamentas, así como los restos óseos de tres personas más expuestos y una cubierta con rocas.

En total, y hasta el momento, 12 víctimas han sido localizadas, de las cuales solo dos han sido identificadas y entregadas a sus familiares; por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, continúan los procesos de identificación de las otras 10 víctimas.

Son 10 y con los de hoy son 12 positivos, como nosotros lo contamos, Fiscalía dice que en las otras búsquedas del Caquixtle son 8 cuerpos confirmados entre 8 o 9, pero a nosotros no nos han hecho un resumen Ely Araiza, integrante de Los Escarabajos

El grupo de búsqueda no descarta que en esta zona del Caquixtle haya más cuerpos sin vida, en su mayoría osamentas, por lo que continuarán las prospecciones en la zona para poder localizar a la mayor cantidad de víctimas en este lugar de la entidad.

Nosotros no descartamos el punto, sospechamos que hay más porque son muy pocas las manos que intervinieron Ely Araiza, integrante de Los Escarabajos

Yadira Limón / N+

Historias recomendadas: