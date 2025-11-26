Familia Resulta Intoxicada por Acumulación de Gas en Casa de Zacatecas; la Madre Murió

La acumulación de gas en un domicilio ubicado en la colonia Felipe Ángeles, en la ciudad de Zacatecas, dejó a una familia intoxicada y a una mujer sin vida.

El hecho ocurrió durante la madrugada del martes, cuando un fuerte olor a gas alertó al padre de familia, por lo que de inmediato llamó al 911 de emergencias, solicitando el apoyo de las autoridades.

Al llegar, los cuerpos de emergencias encontraron a tres integrantes de una familia; entre ellos, una menor. Tanto el hombre como la pequeña fueron atendidos en el lugar y, posteriormente, los trasladaron a recibir atención médica a un hospital. Al momento, son reportados estables y fuera de peligro.

Muere madre de familia por acumulación de gas

Desafortunadamente la mujer, al ser revisada por paramédicos, ya no tenía signos vitales. El lugar quedó bajo resguardo de corporaciones de seguridad en lo que personal de la Policía de Investigación y peritos de la Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizaban el levantamiento de indicios para esclarecer el hecho y deslindar responsabilidades.

Personal de Protección Civil controló la fuga de gas y ventiló la vivienda para evitar otro riesgo en la zona.

