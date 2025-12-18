Menor de 14 Años Muere Tras Choque en Motocicleta en Jalpa, Zacatecas

En Jalpa, Zacatecas, un accidente cobró la vida de un menor de 14 años. Además, otro adolescente resultó lesionado. El hecho se registró por el Tecolote y Los Santiagos.

De acuerdo con autoridades, los dos menores transitaban a bordo de una motocicleta en el municipio de Jalpa, cuando se impactaron contra un vehículo. Los servicios de emergencias llegaron hasta el punto, donde confirmaron que el joven de 14 años no tenía signos vitales.

El otro adolescente fue trasladado a recibir atención médica a un hospital cercano; es reportado grave. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.

Menores involucrados en accidentes viales de Zacatecas

Cabe recordar que la semana pasada se registró otro accidente vial en Saín Alto, donde dos menores resultaron lesionados tras la volcadura de un vehículo sobre la carretera federal 45.

La coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Saín Alto atendió el reporte del accidente, señalando que uno de los menores presentaba golpes contusos, por lo que fue trasladado al hospital de la cabecera municipal para su valoración. Al otro lesionado se le atendió en el lugar del accidente.

El reporte fue atendido por elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal y Guardia Nacional.

Yadira Limón y Las Noticias N+

