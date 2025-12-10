Menor de 13 Años Muere en Carretera de Zacatecas Tras Volcadura de Camión Escolar

Un camión escolar terminó volcado durante la tarde del martes 9 de diciembre, sobre la carretera estatal 175, a la altura de San José de la Era en Vetagrande, Zacatecas. El hecho, dejó a una adolescente de 13 años sin vida.

En el autobús viajaban un aproximado de 15 menores y el chofer, este último, huyó antes de que arribaran las autoridades tras ser alertadas del accidente. La unidad quedó con las llantas hacia arriba y varios estudiantes quedaron atrapados en su interior.

Reportan a menores lesionados por accidente vial

Personal de la Red de Emergencias Médicos de Zacatecas y de la Coordinación Estatal de Protección Civil, brindaron atención prehospitalaria a 11 menores lesionados; según reportes oficiales, las heridas no ponen en riesgo su vida. Mientras que otros tres estudiantes fueron trasladados a un hospital para una valoración más amplia.

La zona quedó acordonada para las diligencias periciales, donde autoridades municipales de Guadalupe participaron en las labores de apoyo y resguardo.

De acuerdo con información extraoficial, el camión servía como transporte escolar de la Secundaria Técnica 25, ubicada en Tacoaleche. Aunque las causas del accidente no han sido confirmadas, el hecho generó fuerte movilización de cuerpos de emergencia.

