Niña de 3 años Queda Atrapada en Bloqueo Carretero de Fresnillo; Necesitaba Atención Médica

Durante la noche del miércoles, los servicios de emergencia recibieron el reporte de una pequeña de 3 años, quien debido a su estado de salud necesitaba atención inmediata tras quedar atrapada por horas en uno de los bloqueos de Fresnillo, Zacatecas.

Noticia relacionada: ¿Hay Carreteras Bloqueadas por Agricultores Hoy? Capufe y Guardia Nacional Reportan Cierres

Al arribar los paramédicos, la niña ya había sido trasladada por un vehículo particular a un hospital de la entidad. Cabe mencionar que los padres, en reiteradas ocasiones, les pidieron a los manifestantes el poder avanzar, accediendo poco después de las 11 de la noche.

Tuvimos un reporte aproximadamente a las 10:50 de la noche, donde están solicitando el apoyo para atender a una menor de 3 años que tiene ciertos padecimientos, la cual se encontraba en un camión de pasajeros en el tramo de la carretera de Río Grande hacia Fresnillo, por Las Palmas. Al momento que lleguen mis compañeros a las 11:10 p.m., ya no se encontraba en el lugar la menor; ya había sido trasladada por parte de una camioneta particular a un hospital Víctor Rene García Magallanes, Protección Civil y Bomberos de Fresnillo

¿Qué le pasó a la menor?

Después de recibir atención médica en Torreón y regresar a Zacatecas, el autobús en el que viajaba la pequeña quedó atrapado durante horas en un bloque carretero de Fresnillo, como miles de automovilistas. Sin embargo, la negativa de permitirles el paso preocupó a los padres de la menor, ante la posibilidad de que la niña pudiera convulsionar.

El problema es que podría tener convulsiones, debido al tiempo que tenían de espera y por la dieta que ella necesita; con esto de los bloqueos, hubo esperas hasta de 6 o 7 horas Víctor Rene García Magallanes, Protección Civil y Bomberos de Fresnillo

Además, en el bloqueo de Calera de Víctor Rosales, una mujer a punto de dar luz y que era trasladada en ambulación, permaneció por un tiempo en espera de que se le permitiera el paso para poder llegar al hospital y tener a su bebé.

Yadira Limón / N+

Historias recomendadas:



