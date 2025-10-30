Menor se Dispara Accidentalmente al Manipular un Arma Hechiza y Muere en Zacatecas

El martes 28 de octubre, en la comunidad de Santiaguillo, un menor de 15 años perdió la vida dentro de su domicilio cuando se encontraba manipulando una escopeta hechiza.

¿Cómo sucedió el accidente donde murió un menor en la comunidad de Santiaguillo?

El accidente ocurrió en el municipio de Fresnillo, en Zacatecas, cuando el adolescente intentaba cargar el arma con pólvora. Sin embargo, accidentalmente disparó y se provocó una herida en el abdomen.

Familiares lo trasladaron por sus propios medios a un hospital del mineral, donde horas más tarde perdió la vida. La investigación del caso quedó a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.

¿Es legal tener armas hechizas en Zacatecas?

En el estado de Zacatecas, la posesión, fabricación y portación de armas hechizas no está regulada, por lo que existen sanciones bajo los marcos legales estatales y federales.

Además, de acuerdo con el Código Penal del Estado de Zacatecas, se define como ilegal la portación y fabricación de dicho armamento si no se tiene los permisos requeridos.

