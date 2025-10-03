Muere Una Persona Durante los Bloqueos Carreteros Hoy en Zacatecas

Madrugada de caos se vivió en Zacatecas, donde hubo bloqueos carreteros en 11 distintos puntos de la entidad que dejaron 37 vehículos siniestrados y una persona sin vida en Río Grande. Aún no hay detenidos.

Este viernes, pasadas las 02:00 de la madrugada, grupos delictivos despojaron de sus vehículos y camiones de quinta rueda a quienes circulaban en las carreteras de ferales: 54,49 y 45 entre los municipios de Villanueva, Calera, Sombrerete, Fresnillo, Cuauhtémoc y Río Grande.

Mediante redes sociales se difundieron diversos videos donde se aprecian los automóviles en llamas.

¿Por qué ocurrieron los bloqueos en carreteras de Zacatecas?

El Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, atribuyó los hechos a una reacción de los grupos delictivos ante los recientes operativos de seguridad en el estado.

Podemos expresar que lo más seguro es que estos actos se traten de una reacción de los grupos delincuenciales frente a los resultados que se han dado en los operativos recientes Rodrigo Reyes Mugüerza, Secretario General de Gobierno

¿Qué daños dejaron los bloqueos carreteros en Zacatecas?

En el municipio de Sombrerete se localizaron 12 vehículos incendiados, 16 en Fresnillo, uno en Río Grande, 4 en Concepción del Oro, 2 en Jerez y 1 en la carretera que conduce a Durango y otro más en la carretera Zacatecas - Aguascalientes.

Además los bloqueos carreteros en las vías terrestres que conectan con los estados de Durango, San Luis, Jalisco y Aguascalientes, provocaron largas filas de tráfico, con tiempos de espera entre 2 a 3 horas, miles de automovilistas quedaron varados.

Cabe mencionar que el gobernador de Zacatecas, David Monreal, informó en medios sociales que la situación se encuentra bajo control, y que instruyó a la Mesa Estatal de Construcción de Paz para reforzar la seguridad en las carreteras.

Se implementó un operativo con presencia de Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal, sin embargo, quienes transitan comúnmente por la entidad zacatecana lo hacen con incertidumbre.

Vale la pena destacar que todos estos hechos se registraron después de un enfrentamiento ocurrido en Tabasco la mañana del jueves y a unas horas de la comparecencia en el Congreso del Secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, Arturo Medina Mayoral.

Además, de manera simultánea trascendió la información de un presunto motín al interior del Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas, el cual fue desmentido por las autoridades.

José Alfredo Esquivel / N+

