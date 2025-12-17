Ataque Armado Contra Policías Estatales en Villa García Deja Un Oficial Lesionado

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas fueron blanco de un ataque armado en el municipio de Villa García, lo que dejó como saldo un oficial lesionado y varios civiles reducidos tras un operativo de seguridad.

Noticia Relacionada: Aseguran Armamento en un Vehículo Abandonado en Villa Hidalgo, Jalisco

De acuerdo con información oficial, los hechos se registraron minutos antes de la una de la tarde, cuando policías estatales realizaban patrullajes preventivos en la comunidad de Los Campos, ubicada en dicha demarcación y muy cercana a los límites con los estados de Jalisco y Aguascalientes. Durante el recorrido, los efectivos fueron agredidos por civiles armados, lo que derivó en un enfrentamiento.

Tuvimos hay una agresión debido a las actividades de inteligencia que se están llevando a cabo hoy en el área y como resultado de esto se llevaron a cabo los patrullamiento En esa parte en eso estábamos cuando se recibió la agresión hacia los compañeros si tenemos un elemento heridos sin gravedad está siendo atendido ya fue evacuado en el cuervo una herida en el brazo y parte del pecho sin afectar órganos vitales está haciendo atendido

Arturo Medina Mayoral, Secretario de Seguridad Pública de Zacatecas

Un oficial resultó herido tras la agresión

En el intercambio de disparos, uno de los oficiales resultó lesionado, por lo que recibió atención médica. Las autoridades no han detallado la gravedad de sus heridas, aunque se informó que su estado de salud es estable. Asimismo, varios civiles involucrados en la agresión fueron neutralizados por las fuerzas de seguridad.

Tras los hechos, corporaciones estatales y federales desplegaron un fuerte operativo de seguridad en la zona, con la participación de elementos de los tres órdenes de gobierno, tanto por vía terrestre como aérea, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y dar seguimiento a los responsables.

La situación fue controlada por autoridades estatales y federales

Las autoridades informaron que, derivado de este ataque, no se registraron bloqueos carreteros ni afectaciones a las vialidades de la región. Además, en el lugar fueron aseguradas armas de fuego, narcóticos y diversas unidades automotoras presuntamente relacionadas con los hechos violentos.

Finalmente, las autoridades señalaron que la situación se encuentra bajo control y que se continuará con las labores de vigilancia y prevención para preservar el orden y la seguridad en esta región del estado.

Yadira Limón / N+

Historias Recomendadas: