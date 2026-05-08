Cae Presunto Asesino de Jesús Osvaldo en Aguascalientes; lo Contactó en una App de Citas

Ya fue detenido el presunto homicida de Jesús Osvaldo, joven reportado desaparecido en Aguascalientes. Según autoridades, conoció a su supuesto asesino a través de una aplicación de citas.

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El presunto responsable se trata de un sujeto de 19 años, que fue detenido con droga y una moto con alteraciones en el fraccionamiento La Ribera, en San Francisco de los Romo.

Así conoció a Jesús Osvaldo

Luego de una investigación por parte de agentes de la Fiscalía General del Estado y monitoreo de cámaras del C5i, se logró conocer, que el sujeto y Osvaldo, se conocieron el mismo 27 de abril, día de su desaparición , por una app de citas, cuando Jesús Osvaldo salió de la Feria Nacional de San Marcos y acordaron encontrarse en una plaza comercial en el fraccionamiento La Rioja.

Presuntamente, después de encontrarse en la plaza, se fueron al fraccionamiento San Ignacio. Pasaron los días y se emprendió una campaña de búsqueda de Jesús Osvaldo, pues desde aquel 27 de abril, se perdió toda pista de el.

El viernes 1 de mayo se recibió un reporte en donde se alertaba que en una finca abandonada, justo en San Ignacio, se había localizado el cuerpo de un joven en proceso de descomposición. Horas más tarde la Fiscalía General del Estado confirmó que se trataba de Jesús Osvaldo, que había sido asesinado con arma blanca.

El presunto sospechoso, en las próximas horas, será trasladado al CERESO y se pondrá a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica.

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