Detienen a Presunto Responsable de Asesinar a su Esposa e Hija de 12 Años en Aguascalientes



Elementos del Mando Coordinado detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable de privar de la vida a su esposa y a su hija menor de edad, en hechos registrados en la comunidad de San Jacinto, municipio de Rincón de Romos, en Aguascalientes.

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Una llamada al número de emergencias dio aviso sobre la madre e hija asesinadas

A través del Servicio de Emergencias 911, se informó que en un domicilio de dicha comunidad se encontraban dos mujeres aparentemente sin signos vitales al parecer por violencia doméstica.

De inmediato se trasladaron al lugar elementos de la Policía Estatal y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del municipio de Rincón de Romos, que operan bajo el esquema de Mando Coordinado.

A su arribo, los oficiales localizaron en el exterior del inmueble a un hombre identificado como Juan “N”, de 49 años de edad, a bordo de un vehículo color gris, con placas del estado de Texas, Estados Unidos.

El sujeto presentaba una lesión en el tórax producida por arma blanca, aparentemente el hombre se causó daño él mismo.

Autoridades encontraron en distintas habitaciones a madre e hija sin signos vitales

Al ingresar al domicilio, los elementos localizaron en una habitación a una mujer de 44 años de edad, quien ya no contaba con signos vitales. En una segunda habitación fue encontrada sin vida una menor de 12 años de edad.

Luego de ser asegurado, Juan “N” fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, donde permanece bajo custodia policial y a disposición del área de homicidios de la Fiscalía General del Estado.

Al lugar acudió personal de la Dirección General de Investigación Pericial, que se encargó del procesamiento de la escena y del traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense para la realización de la necropsia de ley.

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