Mujer con Ficha de Búsqueda en Zacatecas es Encontrada Muerta en Aguascalientes

Mujer encontrada sin vida envuelta en una cobija y con huellas de violencia en Rincón de Romos, Aguascalientes, contaba con reporte de desaparición en Zacatecas.

El sábado 20 de septiembre, a la altura del kilómetro 35+300 de la carretera federal 71, automovilistas que transitaban por la comunidad San Jacinto alertaron a las autoridades tras observar un bulto sospechoso en un camino de terracería, dentro de un campo de cultivo.

¿Qué se sabe de la mujer localizada sin vida en Aguascalientes?

Al llegar hasta el sitio, confirmaron que se trataba de Marijosé, quien desapareció en Zacatecas el pasado 10 de septiembre. Su cuerpo tenía huellas de violencia.

No se da el homicidio en Aguascalientes, es un hallazgo que por las evidencias que tenemos, fueron a depositar este cuerpo de una persona femenina que estaba desaparecida en Zacatecas, que presumiblemente es privada o estrangulada en Zacatecas y nos la dejan en límites con Zacatecas Manuel Alonso García, Fiscal del Estado de Aguascalientes

Según el Fiscal Manuel Alonso García, ya se trabaja en la investigación de este caso, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.

Es un hallazgo que tenemos que procesar y llevar de la mano con la Fiscalía de Zacatecas porque la víctima es de allá y tenía una alerta allá. Manuel Alonso García, Fiscal del Estado de Aguascalientes

Hasta el momento no se han revelado las causas de muerte de esta joven.

Azul Tinta / N+

