Joven de Aguascalientes es Presuntamente Asesinada por su Esposo en Texas, Estados Unidos

Una joven de Aguascalientes fue asesinada presuntamente por su pareja en Estados Unidos. La víctima es identificada como Karla, de 20 años, originaria de Pabellón de Arteaga.

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Karla estaba embarazada y durante febrero contrajo matrimonio con Francisco de 23 años, y su presunto agresor; su homicidio se registró el 18 de marzo, en Texas.

¿Qué se sabe del homicidio de Karla en Texas?

El asesinato de la joven ocurrió en Metrocrest Drive, donde arribaron policías luego de recibir un reporte sobre disturbios en un domicilio. Al ingresar, localizaron a Karla con una herida en el cuello y sin signos vitales. Además estaba Francisco con manchas de sangre y una navaja en el bolso, por ello, los oficiales procedieron a detenerlo.

El presunto responsable se encuentra bajo custodia migratoria, mientras que el cuerpo de Karla no ha sido trasladado a Aguascalientes debido a como ocurrió su muerte. Familiares, amigos y usuarios en redes sociales se han sumado a la exigencia en busca de justicia por Karla.

Andrea Esparza / N+

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