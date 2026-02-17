Joven Localizada Sin Vida en Río de Aguascalientes Contaba con Ficha de Desaparición

Una joven localizada sin vida en el cauce del Río de Edén los Sabinos, en Aguascalientes, tenía reporte de desaparición. La víctima fue identificada como Guadalupe, de 21 años.

El cuerpo de Guadalupe fue encontrado el pasado sábado en el sitio antes mencionado; contaba con ficha de búsqueda desde el 4 de febrero, ya que había sido vista por última vez en el Salto de los Salado.

¿Qué se sabe de la muerte de Guadalupe en Aguascalientes?

Luego de su localización, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se determinó que su muerte se debía a asfixia por sumersión.

¿Cómo puedo reportar una persona desaparecida en Aguascalientes?

En el estado de Aguascalientes, reportar la desaparición de una persona es un trámite urgente que puede realizarse de inmediato, sin necesidad de esperar 24 o 72 horas. Las autoridades recomiendan actuar en cuanto se tenga sospecha de que alguien está en riesgo o no se puede localizar.

El primer paso es acudir a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde se puede presentar la denuncia formal. También es posible comunicarse al número de emergencias 911 para recibir orientación inicial.

Es importante proporcionar información detallada sobre redes sociales, amistades o cualquier situación que pueda ayudar en la localización. Vale la pena mencionar que no es obligatorio que quien denuncie sea familiar directo; cualquier persona cercana puede hacerlo.

