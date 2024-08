Joven de 26 Años Desaparece Tras Salir de Su Casa; Piden Ayuda Para Localizarlo

Blanca Gallegos Robles busca a su hijo Christopher Nájera, quien desapareció el 7 de agosto cuando se dirigía a la comunidad Jesús Gómez Portugal, en el municipio de Jesús María, Aguascalientes.

De acuerdo con Blanca, la última vez que vio a su hijo fue cuando este llegó a su casa y le pidió de almorzar. Tras esto salió de su hogar, sin imaginar, que no lo volvería a ver.

Él llegó a la casa y me dijo que quería almorzar [...] me dijo ‘voy a Margarita’; se fue y es todo lo que supe de él

Desde ese entonces, han transcurrido más de 20 días y continúa sin recibir noticias del paradero de Christopher Nájera Gallegos. Incluso, amigos y familiares acudieron hasta el punto donde iría el joven e intentaron contactarlo en redes sociales, pero no han tenido éxito.

El boletín de Búsqueda fue emitido por la Fiscalía General del Estado y de acuerdo con esta, Christopher cuenta con 26 años, mide aproximadamente un metro con 70 centímetros y pesa alrededor de 70 kilogramos.

Su complexión es delgada, tiene la cara ovalada, su cabello es lacio, corto y de color negro, sus ojos son medianos en color café; tiene las cejas gruesas y sin forma, su frente es amplia. Además su nariz y boca son de tamaño mediano. Fue visto por ultima vez utilizando un short azul, una playera amarilla con negro de manga corta y tenis deportivos blancos.

Christopher es el tercer hermano de cinco mujeres, es una persona sociable, amigable e inteligente y se caracteriza por su amplia sonrisa. Su último domicilio se ubica en la comunidad de San Luis de Letras, perteneciente al municipio de Pabellón de Arteaga.

Pues lo único que yo pido, le pediría pues que me hable que me diga si no quiere regresar con nosotros está bien. Nada más que me diga ‘estoy bien’ [...] todo lo que quiero es encontrarlo

Blanca Gallegos Robles, madre de Christopher Nájera