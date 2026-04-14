Muere Menor en Cancha de Futbol al Caerle una Portería Metálica en Aguascalientes

En Aguascalientes, un menor de entre 10 y 13 años, murió durante la tarde del lunes 13 de abril luego de que, presuntamente, una portería metálica le cayera encima mientras entrenaba en una cancha de futbol.

El fatal accidente ocurrió sobre la avenida Eugenio Garza Sada, en la zona de Pocitos. Según autoridades, el hecho se registró aproximadamente a las 6 de la tarde, en las instalaciones conocidas como ‘Los Gavilanes’.

¿Qué se sabe del accidente?

Al momento, se sabe que la portería cayó y golpeó al menor en la cabeza; este quedó inconsciente. Paramédicos, que acudieron al lugar, confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes.

Se desconoce si las autoridades investigarán el accidente para determinar si la estructura cayó por falta de mantenimiento.

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