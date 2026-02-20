Mujer Abre Socavón de 5 Metros tras Sentarse en Taza de Baño en Aguascalientes; Quedó Lesionada

En Aguascalientes, una mujer entró a su baño, se sentó en la taza y se abrió un socavón; cayó y fue trasladada de emergencia a un hospital. Los hechos se registraron la mañana de este viernes, en la calle Ramón López en la zona centro en una casa marcada con el 210.

De acuerdo con el titular de Protección Civil Municipal, Gabino Vázquez, la mujer de 53 años, al entrar al sanitario, el piso colapsó, presuntamente sobre una antigua noria o pozo que habría pasado desapercibido durante la reciente remodelación del lugar.

La versión es que la señora entra a la taza del baño y es cuando colapsa, es una finca que si bien ha sido remodelada, no midieron al momento de hacer esta remodelación la percepción del riesgo, ahora si que, es mucho Gabino Vázquez, Coordinador Municipal de Protección Civil

¿Cuánto mide el socavón?

El socavón que se generó mide un metro de diámetro y de tres a cinco de profundidad. Peritos especialistas en antropología y mecánica de suelos, junto con Desarrollo Urbano, realizaron una evaluación estructural para determinar si existe riesgo de nuevos colapsos o afectaciones a viviendas cercanas, así como descartar la presencia de túneles, acueductos o mantos freáticos.

Pudiera llamarse así, una noria, una cuestión de este tipo, los peritos y estructuristas de mecánica de suelo hagan la observación si existe un riesgo mayor. Gabino Vázquez, Coordinador Municipal de Protección Civil

¿Cómo se encuentra la mujer afectada?

La mujer fue trasladada de emergencia a recibir atención médica al Hospital General de Zona Número 3 del Seguro Social, fue rescatada consciente, pero con fracturas múltiples y golpes de consideración, por lo que su estado de salud se reporta como grave.

En el rescate participaron elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes, Cruz Roja Mexicana, personal de la Fiscalía General del Estado y equipos especializados en estructuras y espacios confinados de Protección Civil y Bomberos de Aguascalientes.

