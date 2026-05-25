Accidente Automovilístico en Aguascalientes Deja 2 Muertos; Un Joven de 26 Años y un Niño de 3

Un accidente automovilístico ocurrido sobre la carretera estatal 42, en Aguascalientes, a la altura de El Salto de los Salado, dejó a un joven de 26 años y a un niño de 3 sin vida

Patrulla de AguascalientesFoto: N+

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Impactante accidente en Aguascalientes: un joven y un niño pierden la vida en la carretera estatal 42. Tres heridos graves fueron trasladados a hospitales. Descubre qué ocurrió.

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