Accidente Automovilístico en Aguascalientes Deja 2 Muertos; Un Joven de 26 Años y un Niño de 3

Un joven de 26 años y un niño de 3, murieron tras un accidente automovilístico sobre la carretera estatal 42, en Aguascalientes, mientras que otras 3 personas resultaron gravemente heridas.

Los hechos ocurrieron el 24 de mayo, cuando alrededor de la 1:00 de la tarde, a la altura de El Salto de los Salado, un automóvil chocó cuando intentaba dar una vuelta.

Paramédicos confirmaron la muerte de Marco, de 26 años, y del menor Bayron, de 3, incluso otras 3 personas resultaron lesionadas de gravedad, por lo que fueron trasladadas a hospitales; una de ellas en el helicóptero Fuerza 1.

La zona fue acordonada por policías municipales, estatales y elementos de la división de Carreteras, mientras se realizaban las investigaciones para determinar responsabilidades.

Mujer muere atropellada en Jesús María

Un caso que también involucró la muerte de una persona por un percance vial en Aguascalientes, sucedió el 22 de mayo, cuando una mujer falleció atropellada al intentar cruzar la carretera federal 45 norte.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 6:00 de la mañana, la mujer fue atropellada a la altura de la antigua gasolinera Santa Fe, a un lado del Parque Industrial San Francisco, en el municipio de Jesús María.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima habría intentado atravesar la vialidad en una zona donde existe una curva y los vehículos circulan a alta velocidad, lo que provocó que fuera impactada y proyectada varios metros.

Al lugar llegaron elementos de la Fiscalía de Aguascalientes y personal pericial para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, mientras que paramédicos confirmaron el deceso.