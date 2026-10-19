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Inicia Registro para la Pensión del Bienestar en Aguascalientes: Calendario por Letra

Este trámite es para las modalidades Adultos Mayores y Mujeres Bienestar, es necesario tener entre 60 y 64 años

BienestarInició el registro de la Pensión del Bienestar en Aguascalientes. Foto: N+

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Inicia el registro para la Pensión del Bienestar. Consulta el calendario por letra y no pierdas la oportunidad de asegurar tu futuro

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