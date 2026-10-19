Inicia Registro para la Pensión del Bienestar en Aguascalientes: Calendario por Letra

Comenzó el registro para la Pensión del Bienestar en Aguascalientes, en sus modalidades Adultos Mayores y Mujeres Bienestar, y el trámite será realizado por orden alfabético.

El registró empezó este 19 de octubre y finalizará el 25 de este mismo mes, con un horario de atención de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

¿Cuál es el calendario para el registro de la Pensión del Bienestar?

Este es el calendario para el registro de acuerdo a la primera letra del apellido:

Lunes 19 de octubre: A, B y C.

Martes 20 de octubre: D, E, F, G y H.

Miércoles 21 de octubre: I, J, K, L y M.

Jueves 22 de octubre: N, Ñ, O, P, Q y R.

Viernes 23 de octubre: S, T, U, V, W, X, Y y Z.

Sábado 24 de octubre: todas las letras.

Domingo 25 de octubre: todas las letras.

La Secretaría de Bienestar informó que las personas interesadas pueden ubicar el módulo de registro que les corresponda en la página del Bienestar.