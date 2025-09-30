Colapsa un Techo en Bodega de Aguascalientes y Quedan Dos Trabajadores Atrapados

En Aguascalientes, colapsó el techo de una bodega en construcción, dos trabajadores quedaron atrapados. Los hechos se registraron la mañana de este lunes 29 de septiembre, en una bodega que recién estaba siendo construida, ubicada en Lomas del Picacho en la capital.

Según Eduardo Aguilera, jefe en turno de los Bomberos Municipales, quedaron atrapados dos hombres que estaban trabajando en el lugar, aparentemente, realizando conexiones eléctricas; ambos fueron trasladados a recibir atención médica a un hospital. Uno de ellos en código amarillo y el otro, en rojo, con una posible fractura en el fémur.

Donde se suscitó el derrumbe de una estructura y en el interior se encontraban dos personas lesionadas, uno de ellos, con atrapamiento en su extremidad superior izquierda, el cual se hizo la valoración y extracción del mismo siendo trasladada al hospital en código amarillo Eduardo Aguilera, Jefe en turno de Bomberos Municipales

¿Por qué colapsó el techo de la bodega?

Hasta el momento se desconocen las causas del colapso pero, presuntamente, los propios trabajadores lo generaron al momento de realizar las conexiones.

Al parecer estaban haciendo trabajos de electricidad, el lugar se encontraba apuntalado, retiraron algunos puntales para facilitar así el trabajo de electricidad y se les colapsó Eduardo Aguilera, Jefe en turno de Bomberos Municipales

Cabe mencionar que la zona permaneció acordonada y la obra se frenó.

