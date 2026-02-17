Transporte Público Yovoy en Aguascalientes Podrá Pagarse con Código QR y Tarjeta Bancaria

Ya se podrá realizar el pago del transporte público urbano a través de un código QR y con tarjeta de crédito y débito en Aguascalientes, de acuerdo con el titular de la Agencia Estatal de Movilidad, Ricardo Serrano Rangel.

Serrano explicó que a partir de abril, todas las rutas Yovoy aceptarán pago con tarjeta, así como a través de códigos QR mediante planillas semanales, quincenales o mensuales, que los usuarios podrán adquirir para hacer el pago de su servicio.

Vas a comprar planillas digitales en la aplicación y pagas con el QR y a partir de abril, ya con la tarjeta, se acuerdan, se está platicando mucho que se pague con la de débito, con la de crédito, ya lo van a poder hacer, todos nuestros equipos están preparados Ricardo Serrano Rangel, Agencia Estatal de Movilidad

La aplicación del sistema informará el porcentaje de la ocupación de los camiones

Respecto a la aplicación digital, Serrano mencionó que se está mejorando. Actualmente sólo cuenta con la función para monitorear las rutas, pero se pretende agregar visualizaciones en los próximos días como la ocupación de uno de los camiones.

La aplicación ya te va a decir cómo viene el bus, con una serie de semáforos, cómo viene de lleno, dónde viene el otro. Hoy lo puedes ver ya, lo que vamos a agregar es el porcentaje de ocupación.

El titular descartó algún incremento en la tarifa del transporte público y explicó que el esquema de transbordos se mantendrá sin cambios con el uso de la tarjeta Yovoy, incluyendo el descuento del 50% y 25% en el primero y segundo transbordo.

Azul Alejandra Tinta / N+ Guadalajara

