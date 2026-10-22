Exigen Limpieza de Vado Intransitable en la Zona Centro de Ensenada, BC

Habitantes de la Zona Centro de Ensenada hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales para llevar a cabo labores de limpieza en el vado ubicado sobre la avenida Octava y la calle Mar, el cual permanece sepultado bajo grandes cantidades de arena tras las precipitaciones provocadas por el ciclón postropical Rachel.

Los inconformes resaltaron que, si bien es común que dicha vialidad sea cerrada preventivamente cada vez que se presentan lluvias en la región, en esta ocasión ha transcurrido más de una semana desde el paso del fenómeno meteorológico sin que se hayan retirado los sedimentos.

Esta acumulación de arena y arrastre de materiales mantiene el tramo completamente intransitable, afectando el flujo vehicular. Ante esta situación, los residentes exigieron la intervención inmediata de las autoridades.

JMR