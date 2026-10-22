Movilidad

Exigen Limpieza de Vado Intransitable en la Zona Centro de Ensenada, BC

A más de una semana del paso del ciclón postropical Rachel, el vado de la avenida Octava y calle Mar continúa cubierto de arena

Exigen Limpieza de Vado Intransitable en la Zona Centro de Ensenada, BCExigen Limpieza de Vado Intransitable en la Zona Centro de Ensenada, BC | Foto: N+

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