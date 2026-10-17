Salud

Envían Atención Médica y de Salud Mental tras Tormenta en Maneadero en Ensenada

Autoridades desplegaron un módulo de sanidad y apoyo psicológico para atender a familias afectadas tras el paso de ‘Rachel’

Envían Atención Médica y de Salud Mental tras Tormenta en Maneadero en EnsenadaEnvían Atención Médica y de Salud Mental tras Tormenta en Maneadero en Ensenada | Foto: SEDENA

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