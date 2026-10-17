Envían Atención Médica y de Salud Mental tras Tormenta en Maneadero en Ensenada

Ante los estragos dejados por el paso de la tormenta tropical ‘Rachel’ la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), informó que continúan las operaciones conjuntas de búsqueda y rescate. con la participación del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

Con el liderazgo del General de Brigada M.C. Armando Morales Madrigal, especialistas del Hospital Militar Regional "El Ciprés" instalaron módulos de atención médica, psicológica y control epidemiológico para brindar atención integral, consulta, entrega de medicamentos y primeros auxilios a las familias afectadas.

Además de cuidar la salud mental y física de la gente, los brigadistas están realizando revisiones sanitarias para prevenir cualquier brote de enfermedades en la zona. Las autoridades reiteraron que los equipos de apoyo se mantendrán trabajando en el lugar hasta lograr la recuperación total de las comunidades afectadas.

JMR