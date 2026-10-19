Seguridad

Detienen a Menor por Presuntamente Disparar contra Policías en Tijuana, BC

El adolescente fue asegurado en la colonia Obrera con una pistola calibre 9 milímetros, dos vehículos presentaron daños por impactos de bala

Detienen a Menor por Presuntamente Disparar contra Policías en Tijuana, Baja CaliforniaDetienen a Menor por Presuntamente Disparar contra Policías en Tijuana, Baja California

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+