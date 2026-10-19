Detienen a Menor por Presuntamente Disparar contra Policías en Tijuana, BC

Un menor de edad fue detenido por policías municipales tras presuntamente realizar disparos contra agentes durante una persecución en la colonia Obrera, en Tijuana, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM).

De acuerdo con la corporación, los hechos ocurrieron la tarde del sábado 17 de octubre, luego de que los oficiales atendieran un reporte de la Central de Radio sobre personas armadas en la zona.

Al llegar al lugar, los agentes observaron a dos jóvenes que presuntamente portaban un arma de fuego a la vista. Al percatarse de la presencia policial, ambos huyeron a pie y se separaron durante la persecución.

Los policías siguieron al joven que llevaba el arma, quien presuntamente realizó detonaciones contra los oficiales mientras intentaba escapar. Los agentes repelieron la agresión y, con apoyo de otras unidades, lograron alcanzarlo metros adelante.

El detenido fue identificado como Soren 'N', menor de edad, y se le aseguró una pistola calibre 9 milímetros. Además, las autoridades reportaron daños por proyectiles de arma de fuego en dos vehículos: una Toyota Highlander y un Mini Cooper.

El adolescente fue informado de sus derechos y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que realizará las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica.

La SSPCM exhortó a madres, padres y personas cuidadoras a fortalecer la comunicación y orientación de niñas, niños y adolescentes para prevenir conductas violentas. También recordó que cualquier situación de riesgo debe reportarse al número de emergencias 911.

APG