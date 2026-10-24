Sociedad

Cierran Oficinas Administrativas del Gobierno de Ensenada por Día Inhábil

Seguridad Pública, Bomberos y Protección Civil mantendrán sus operaciones, el Registro Civil ofrecerá atención limitada para trámites específicos

Cierran Oficinas Administrativas del Gobierno de Ensenada por Día InhábilCierran Oficinas Administrativas del Gobierno de Ensenada por Día Inhábil | Foto: Gobierno de Ensenada

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