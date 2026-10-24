Cierran Oficinas Administrativas del Gobierno de Ensenada por Día Inhábil

Las oficinas administrativas del Gobierno de Ensenada permanecerán cerradas el lunes 26 de octubre, debido a que la fecha será considerada día inhábil para el personal sindicalizado y de confianza, informó el Ayuntamiento.

El oficial mayor, Eleazar López Quihuis, explicó que la disposición se sustenta en la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, así como en las condiciones generales de trabajo vigentes.

Sin embargo, las dependencias encargadas de brindar servicios esenciales mantendrán operaciones mediante guardias para garantizar la atención y seguridad de la población. Entre ellas se encuentran Seguridad Pública, Bomberos, Justicia Cívica, Servicios Públicos y la Coordinación Municipal de Protección Civil.

Por su parte, la Oficialía 01 del Registro Civil atenderá de las 8:00 a las 13:00 horas, debido al cierre de la campaña “Soy México”, destinada al registro de doble nacionalidad para niñas, niños y adolescentes nacidos en Estados Unidos con padre o madre mexicanos.

Durante ese horario también se recibirán trámites relacionados con defunciones y se ofrecerá la impresión de actas de distintos procedimientos registrales.

El Ayuntamiento informó que las actividades administrativas se reanudarán con normalidad el martes 27 de octubre, conforme a los horarios habituales de cada dependencia municipal.

APG