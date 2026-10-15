Educación

Padres Protestan en Primaria Estado 29 por Salones Saturados en Valle de Mexicali

Los manifestantes bloquearon el ingreso a docentes y estudiantes, en rechazo a la compactación de grupos que dejó aulas con hasta 45 alumnos

Padres de familia bloqueando el acceso principal a la escuela primaria Estado 29Padres de familia bloqueando el acceso principal a la escuela primaria Estado 29 | Foto: N+
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+