Padres Protestan en Primaria Estado 29 por Salones Saturados en Valle de Mexicali

Padres de familia tomaron e impidieron el acceso a las instalaciones de la escuela primaria Estado 29, ubicada en la comunidad de Estación Coahuila en el Valle de Mexicali, como medida de protesta por la reestructuración de grupos.

De acuerdo con los manifestantes, la Secretaría de Educación ejecutó la compactación de tres grupos del turno matutino, lo que provocó que las aulas queden sobrepobladas con hasta 45 alumnos por cada maestro. Esta medida, señalaron los padres, imposibilita una atención pedagógica adecuada y perjudica seriamente el aprovechamiento escolar de sus hijos.

Durante la manifestación, advirtieron que no liberarán el plantel hasta que las autoridades educativas restablezcan los grupos originales o asignen más docentes. Bajo la consigna “Menos alumnos por salón, más atención y mejor educación”, los padres de familia exigieron la presencia inmediata de representantes del Sistema Educativo Estatal para dar una solución definitiva a la problemática.

JMR