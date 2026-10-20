IMSS Bienestar Desmiente Video Falso en Hospital Materno Infantil de Tijuana

Autoridades de IMSS Bienestar desmintieron la grabación de un video que circula en redes sociales sobre presuntas irregularidades en el material mostrado, aseguran que los guantes mostrados, no son utilizados para la atención médica de recién nacidos del Hospital Materno Infantil de Tijuana.

A través de una tarjeta informativa emitida este martes 20 de octubre de 2026, la institución precisó que los guantes señalados en la publicación corresponden exclusivamente al personal de intendencia para realizar labores de limpieza e higiene dentro de las distintas áreas de la unidad hospitalaria.

Las autoridades aclararon que el video presenta de manera engañosa una percepción errónea sobre la calidad del servicio, asegurando que se cuenta con el abasto suficiente de guantes de uso médico y quirúrgico, así como con insumos estériles acordes a las especificaciones requeridas para la atención neonatal y los procedimientos de salud de sus pacientes.

Tarjeta informativa emitida por IMSS Bienestar respecto a la situación en el Hospital Materno Infantil de Tijuana | Foto: IMSS

JMR