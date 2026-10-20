Sociedad

IMSS Bienestar Desmiente Video Falso en Hospital Materno Infantil de Tijuana

La institución médica garantizó que existe los insumos quirúrgicos y material estéril suficiente, desmintiendo que exista un riesgo en la atención

Guantes mostrados en redes sociales son para intendencia, no para recién nacidos: IMSS BienestarGuantes mostrados en redes sociales son para intendencia, no para recién nacidos: IMSS Bienestar | Foto: N+

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