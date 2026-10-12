Reiteran Llamado a Evacuar la Canalización del Río Tijuana por Riesgo de Inundación

El Gobierno de Baja California reiteró el llamado a las personas que habitan en los márgenes de la canalización del Río Tijuana para que se trasladen a espacios seguros, ante el riesgo que representa el incremento del caudal durante las lluvias asociadas al ciclón post tropical Rachel.

Durante recorridos realizados el sábado 10 de octubre, tanto de día como de noche, autoridades estatales advirtieron sobre las condiciones de peligro en la zona, donde observaron corrientes de agua de gran intensidad cerca de los asentamientos.

Como parte de las acciones preventivas, brigadas de apoyo visitaron el lugar antes del inicio de las precipitaciones y lograron que 100 personas aceptaran voluntariamente ser reubicadas para proteger su integridad.

Además, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) intervino para cortar conexiones clandestinas a la red eléctrica, con el objetivo de prevenir electrocuciones, cortocircuitos y otros incidentes que podrían agravarse por la presencia de agua.

Las acciones se desarrollan mediante la coordinación de dependencias de los tres órdenes de gobierno, como parte de la estrategia preventiva instruida por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, encabezada por Ignacio Lozoya Morales.

El secretario general de Gobierno, Juan José Pon Méndez, reiteró que la prioridad es proteger la vida y la integridad de la población, por lo que se mantiene el llamado a evitar permanecer en zonas de alto riesgo y aprovechar los refugios temporales y apoyos de primera necesidad disponibles.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no acercarse a corrientes de agua, evitar permanecer en la canalización y reportar cualquier emergencia al 911.

Información Carolina Vázquez

APG