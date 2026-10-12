Sociedad

Reiteran Llamado a Evacuar la Canalización del Río Tijuana por Riesgo de Inundación

Autoridades estatales reportaron corrientes intensas cerca de los asentamientos

Reiteran Llamado a Evacuar la Canalización del Río Tijuana por Riesgo de InundaciónReiteran Llamado a Evacuar la Canalización del Río Tijuana por Riesgo de Inundación | Foto: Ayuntamiento de Tijuana

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