Sociedad

Retiran Vehículos Arrastrados por Corrientes tras Paso de Ciclón Rachel en Ensenada

Las labores se concentran en las colonias Lomas de Mendoza y Oaxaca incluyen el traslado asistido de los automotores a sitios indicados

Retiran Vehículos Arrastrados por Corrientes tras Paso de Ciclón Rachel en EnsenadaRetiran Vehículos Arrastrados por Corrientes tras Paso de Ciclón Rachel en Ensenada | Foto: N+

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