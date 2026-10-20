Retiran Vehículos Arrastrados por Corrientes tras Paso de Ciclón Rachel en Ensenada

En el marco del inicio de la fase de recuperación tras el paso del ciclón postropical "Rachel", elementos de la Policía Municipal de Ensenada se sumaron a las labores de auxilio para el retiro y remoción de vehículos que fueron arrastrados por las intensas corrientes de agua.

Las maniobras se concentran principalmente en el cauce del arroyo que atraviesa diversas comunidades, afectando asentamientos como las colonias Lomas de Mendoza y Oaxaca.

Como parte de este operativo de apoyo comunitario, los agentes brindan asistencia directa a los propietarios de los automotores para facilitar su rescate y coordinar el traslado hacia lugares seguros que los propios vecinos indiquen, buscando agilizar la limpieza de los cauces y resguardar el patrimonio de las familias afectadas.

JMR