¿Cuál es el Saldo de los Hechos de Violencia Registrados en 23 Municipios de Guanajuato?

El pasado domingo 22 de febrero desde antes de las 9:00 de la mañana se comenzaron a registrar hechos delictivos en distintos municipios de Guanajuato, causando conmoción en la ciudadanía y dejando cuantiosos daños materiales.

35 detenidos y 74 incidentes dejó la jornada violenta del domingo

La Secretaría de Seguridad y Paz del estado de Guanajuato, informó que fueron 35 personas detenidas y puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, 74 incidentes como la quema de tiendas de autoservicio, farmacias, autos y más.

Fueron 23 los municipios que se vieron afectados por la jornada violenta que se registro el pasado domingo.

Suspensión de clases se mantiene en todo Guanajuato

La Secretaría de Educación de Guanajuato informó que, como ya lo había dado a conocer la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, las clases en todos los niveles educativos quedaban suspendidas hasta el próximo martes 24 de febrero.

De igual manera Universidades como la de Guanajuato, La Salle Bajío suspendieron sus clases y la ENES UNAM realizarían actividades de manera remota o a distancia.

El anuncio fue realizado por la mandataria estatal la tarde noche del pasado domingo 22 de febrero, como manera de prevención tras los hechos acontecidos.

