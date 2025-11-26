Agricultores Guanajuatenses Bloquean la Carretera Pénjamo - Santa Ana Pacueco por Tercer Día

A las 12:00 del día de este miércoles 26 de noviembre se cumplen 3 días del bloqueo de agricultores de la carretera Pénjamo - Santa Ana Pacueco en Guanajuato.

Desde el pasado viernes 21 de noviembre se dio el anuncio de que el próximo lunes 24 de noviembre se iniciaría con los bloqueos en distintas carreteras de Guanajuato y México.

Agricultores comienzan bloqueos el lunes a las 12:00 del mediodía

A partir de las 12:00 del mediodía del lunes, como ya se había informado, comenzó el bloqueo de diversas carreteras de Guanajuato por parte de agricultores y transportistas.

Sin embargo, la mayoría de las vialidades fueron desbloqueadas un día después, quedando solo bloqueada la Pénjamo - Santa Ana Pacueco.

A la altura de la comunidad de Laguna Larga de Cortez es donde camiones, camioneta, incluso tractores mantienen cerrada la vialidad.

Campesinos siguen sin llegar a un acuerdo con autoridades

El bloqueo de la carretera es por la petición de los agricultores para contar con precios justos para sus cosechas, por la posible implementación de la Ley de Aguas Nacionales.

Hasta el momento son más de 10 kilómetros los que se registran de fila de vehículos, algunos conductores prefirieron regresarse en sentido contrario para evitar terminar varados.

